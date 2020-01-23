Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на ЧЕ. Они проиграли Пападакис и Сизерону всего 0,05 балла
Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на чемпионате Европы.
Второе место с отставанием в 0,05 балла занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые опередили еще две пары из России — Александру Степанову/Ивана Букина и Тиффани Загорски/Джонатана Гурейро.
Произвольный танец пары покажут в субботу, 25 января.
Грац (Австрия)
Чемпионат Европы
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 88,78
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,73
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,66
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,65
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 75,10
6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 74,26
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/europe/2019-2020/events/2451_19_2/