Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на ЧЕ. Они проиграли Пападакис и Сизерону всего 0,05 балла

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на чемпионате Европы.

Второе место с отставанием в 0,05 балла занимают россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые опередили еще две пары из России — Александру Степанову/Ивана Букина и Тиффани Загорски/Джонатана Гурейро.

Произвольный танец пары покажут в субботу, 25 января.

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 88,78

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 88,73

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,66

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 83,65

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 75,10

6. Лайла Фер/Льюис Гибсон (Великобритания) — 74,26