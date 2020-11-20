Синицина и Кацалапов показали лучший результат на этапе «Гран-при» в Москве в ритм-танце

Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат на московском этапе «Гран-при» в ритм-танце. За свое выступление он получили 91,13 балла.

Вторым стал дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (84,46 балла), третье место заняли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (79,75).

Фигурное катание

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Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 91,13

2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 84,46

3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 79,75

4. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 76,21

5. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 76,10

6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 74,86