Синицина и Кацалапов показали лучший результат на этапе «Гран-при» в Москве в ритм-танце
16:54
Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат на московском этапе «Гран-при» в ритм-танце. За свое выступление он получили 91,13 балла.
Вторым стал дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (84,46 балла), третье место заняли Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (79,75).
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок Ростелекома
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 91,13
2. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 84,46
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 79,75
4. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Россия) — 76,21
5. Елизавета Худайбердыева/Егор Базин (Россия) — 76,10
6. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) — 74,86
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