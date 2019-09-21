Синицина и Кацалапов победили на турнире в Словакии

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов? победили в танцах на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. За произвольную программу они набрали 119,70 балла. По сумме двух прокатов у них 198,14 балла.

Второе место заняли испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (188,97), третьими стали американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (183,47).

Российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов (174,12) занял четвертое место. Софья Евдокимова и Егор Базин (164,62) — седьмые.