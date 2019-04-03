Синицина и Кацалапов: "Нас не мотивируют прокаты соперников. Вышли на лед и только мы, только музыка, зрители. Здравствуйте, принимайте нас!"

Танцоры Никита Кацалапов и Виктория Синицина, которые примут участие в командном турнире World Team Trophy в японской Фукуоке, рассказали, как привыкли бороться с напряжением при таком уровне конкуренции в танцах на льду. На чемпионате мира в Сайтаме почти все ведущие дуэты получили четверные уровни за элементы в произвольном танце.

Напомним, что помимо исполнения программ Кацалапов будет капитаном российской команды на турнире в Фукуоке.

– Впереди командный турнир, после этого отдых?

Кацалапов: Да, в июне. Постараемся по максимуму подобрать музыку, сделать макет программы, чтобы приятно было отдыхать и возвращаться на "готовенькое", – приводит пресс-служба ФФКР слова Кацалапова.

– Где вы сейчас тренируетесь?

Кацалапов: На новом месте. В Академии Александра Жулина. Мы самые первые заехали туда, сразу после Нового года, потому что "Олимпийский" закрыли на реконструкцию. Так что теперь у нас новый дом. Целый комплекс, где не только фигурное катание. Там будет три ледовые поляны, гостиница. Каток, где тренируемся мы, называется "Лаура". Наверху боксерский зал Роя Джонса, под ним на втором этаже зал для специальной подготовки хоккеистов. Льда у нас много, как было в "Олимпийском".

Александр Вячеславович набрал и набирает группы маленьких детишек, но мы с ними не пересекаемся. Тренируемся отдельно, мы, потом юниорская группа. Занятия заканчиваются по американской системе в 16 часов, после идем в зал. Центр отличный. Новый. Высокие потолки. Светло. Всем очень нравится. Так что только работай.

– Сейчас в танцах на льду пары ТОП-уровня находятся близко друг к другу, на чемпионате мира в Сайтаме почти все ведущие дуэты получили четверные уровни за элементы в произвольном танце. Насколько сказывается такое напряжение? Как с этим справляться?

Кацалапов: Об этом не надо думать, потому что если об этом думать постоянно, то можно зациклиться и сбить себя. Надо отвлекаться, потому что сама мысль, чтобы не сделать ошибку, не сделать ошибку, она и может столкнуть, сбить с настроя. После ритм-танца мы настраивались, что будет новый день, новая программа и были сконцентрированы только на ней.

Да, возможно, кто-то думает об оценках, считает баллы, кому-то нравится смотреть прокаты соперников, это их мотивирует. Нас нет. Мы с Викой перед произвольным танцем отвлеклись от всего – смотрели в пол, друг на друга, тренеров, опять в пол – абстрагировались от всего. Вышли на лед и только мы, только музыка, зрители. Здравствуйте, принимайте нас!

Синицына: Даже когда мы вышли, а до нас катались Александра Степанова и Иван Букин, я не слышала ни их музыки, ни оценок, когда их объявляли. Была настолько в себе, что не замечала ничего, что происходит вокруг… Для меня вообще самое важное – это начать соревнования. Это реально самое сложное. Вступить на лед, сделать первый шаг. После короткой программы уже все намного легче.

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