Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Москве

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидирует после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Москве. Они набрали 86,09 балла.

Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (82,56), тройку замкнули испанцы Сара Уртадо/Кирилл Халявин (72,01).

Россияне Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов заняли шестое место (67,04), а Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — седьмое (66,52).

Фигурное катание

Москва (Россия)

«Гран-при»

Кубок «Ростелекома»

Танцы

Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,09

2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82,56

3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 72,01

4. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 69,97

5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 69,79

6. Анастасия Шпилевая /Григорий Смирнов (Россия) — 67,04

7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 66,52