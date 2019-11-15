Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Москве
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидирует после ритм-танца на этапе «Гран-при» в Москве. Они набрали 86,09 балла.
Второе место заняли канадцы Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (82,56), тройку замкнули испанцы Сара Уртадо/Кирилл Халявин (72,01).
Россияне Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов заняли шестое место (67,04), а Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — седьмое (66,52).
Фигурное катание
Москва (Россия)
«Гран-при»
Кубок «Ростелекома»
Танцы
Ритм-танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,09
2. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 82,56
3. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 72,01
4. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 69,97
5. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 69,79
6. Анастасия Шпилевая /Григорий Смирнов (Россия) — 67,04
7. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 66,52