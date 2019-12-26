Синицина и Кацалапов довольны оценками за ритм-танец на чемпионате России

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов довольны оценками за свой ритм-танец на чемпионате России. Они занимают промежуточное первое место.

— Удалось разобрать, из-за чего так было в финале — переделали все три последних элемента, добавили один оборот, — приводит ТАСС слова Кацалапова. — Мы сами тогда дали повод — у Вики был недочет на элементе, не достояли во вращении. Где-то, может, и простили бы такое, но не в финале «Гран-при».

Очень рады цифрам на табло — очень высокая оценка, спасибо судьям. Для нас этот прокат был чуточку не таким, каким мы хотели, были помарки, но в целом достойно. Это огромная ответственность — большой старт, главный турнир страны. Думаю, весь мир наблюдает за этим чемпионатом, хочется пожелать всем, чтобы наша страна могла гордиться тем, что мы тут показываем. Сложно, когда все борются между собой.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции