Сильный прокат Лазукина в произвольной программе на чемпионате мира. Видео

Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин хорошо выступил в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме.

Он хорошо исполнил каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной тулуп, тройной флип, каскад тройной флип+двойной тулуп+двойной риттбергер, тройной лутц+ двойной аксель, тройной риттбергер. У фигуриста было лишь одно снижение баллов из-за помарки на тройном акселе - коснулся маховой ногой льда.

Лазукин получил за свой прокат 164,69 балла - это его лучший результат в сезоне - (248,74 в сумме) и сейчас занимает промежуточное третье место.

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