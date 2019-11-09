«Сила русских девочек имеет и отрицательную сторон». Мишин объяснил третье место Туктамышевой в Китае

Тренер чемпионки мира и Европы-2015 Алексей Мишин прокомментировал баллы своей ученицы Елизаветы Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Китае.

В субботу 22-летняя россиянка получила 143,53 балла и с суммой 209,10 балла заняла третье место на данном этапе серии.

— Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону, — приводит ТАСС слова Мишина. — Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале «Гран-при». И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе.

Напомним, что победительницами четырех прошедших этапов стали российские фигуристки: Анна Щербакова выиграла в Америке и в Китае, Александра Трусова — в Канаде, а Алена Косторная — во Франции.