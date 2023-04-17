Сихарулидзе заявил, что во главе ФФККР будет обращать внимание на баланс интересов спортсменов и тренеров

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе считает, что сильной стороной прежнего президента ФФККР Александра Горшкова был баланс интересов спортсменов и тренеров.

«Александр Георгиевич Горшков, светлая ему память, очень правильно, с нашей точки зрения, руководил федерацией, он всегда находил баланс в интересах разных сторон. Надо понимать, что фигурное катание, да и спорт в целом, — это коллектив ярких людей, которые хотят побеждать несмотря ни на что. Поэтому каждая группа тренеров преследует свои интересы. Здесь нужно разумно видеть баланс интересов и понимать, что в соревнованиях должны побеждать сильнейшие, а вот условия для подготовки должны быть равными у всех, особенно у лидирующих спортсменов и тренерских команд. Наша задача — соблюдать интересы этих тренеров и этих спортсменов, заниматься их подготовкой, нуждами, которые всегда есть. И смотреть, как они будут выступать», — приводит ТАСС слова Сихарулидзе.

17 апреля исполком Федерации фигурного катания на коньках России поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе.