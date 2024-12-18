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Сегодня, 14:46

Сихарулидзе верит, что российские фигуристы скоро вернутся на международные турниры

Камила Абдурахманова
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что Международный союз конькобежцев (ISU) имеют все предпосылки для того, чтобы вернуть российских спортсменов на международные турниры.

«Мы верим, что у нас очень разумный президент федерации — наш корейский коллега Чэ Ел Ким. Мы видим и слышим его высказывания — он очень разумно, толково видит спорт. В том числе и международное сотрудничество, наше участие в международных турнирах. У нас есть все предпосылки найти общий язык, надеемся, не так много осталось, чтобы наши ребята могли начать вновь участвовать в международных турнирах», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

1 марта 2022 года ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Антон Сихарулидзе
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