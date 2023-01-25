Сихарулидзе рассказал о впечатлениях от общения с отцом Трусовой

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе поделился впечатлениями от общения с отцом российской фигуристки Александры Трусовой. При этом он затруднился объяснить второй в карьере уход 18-летней спортсменки из группы Этери Тутберидзе.

— Трусова в очередной раз сменила тренера...

— Со стороны трудно рассуждать о таких вещах. Если фигурист и его окружение принимают решение поменять тренерский штаб, значит, на это есть веские причины. Скажу одно: в профессионализме Светланы Соколовской у меня нет никаких сомнений.

— Вы, кстати, с папой Трусовой хоть раз общались?

— Да.

— Говорят, тяжелый человек.

— Мне так не показалось. Беседа всегда проходила спокойно, ничего сверхъестественного я не заметил. Конечно, как любой отец, он очень переживает за дочь, думает о ее судьбе. Это нормально.

В декабре стало известно о том, что отец Трусовой требовал у Первого канала запретить заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой и олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину комментировать выступления дочери. Он был недоволен тем, что специалисты критиковали катание Трусовой во время ее выступления на этапе «Гран-при России».