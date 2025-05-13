Фигурное катание
13 мая, 17:03

Сихарулидзе рассказал о раздельных прокатах для участников олимпийского отбора и сборной России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал об особом графике выступлений в предстоящем сезоне фигуристов-участников олимпийского отбора.

— Мы хотим провести в середине августа контрольные прокаты для тех ребят, кто поедет на отбор в Пекин. А основные прокаты для сборной, как всегда, пройдут в сентябре. Город проведения — Санкт-Петербург. Те, которые в августе — здесь, в Москве, наверное.

Ребятам, которые претендуют на Олимпиаду, мы даем право распланировать свой график так, как им будет удобно. Те ребята, которые по итогам отборочного турнира в Пекине попадут на Олимпийские игры, смогут сами со своими тренерами разработать удобный график, мы их ни в чем не ограничиваем — ни в количестве турниров, ни в городах, куда они должны поехать. К ним будет особое отношение, особый график. Запреты ISU? Нет, конечно, внутри страны спортсмены могут участвовать в любых соревнованиях.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Антон Сихарулидзе
