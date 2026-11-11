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Сихарулидзе признался, что после неудач сомневался в работе главой ФФККР

Антон Роговский
Антон Сихарулидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, что порой сомневался, подходит ли ему работа спортивного руководителя. Он объяснил, что помогало справляться с такими мыслями.

В интервью журналу «Мир фигурного катания», новый номер которого вышел 10 ноября, олимпийский чемпион рассказал о переходе от спортивной карьеры, бизнеса и депутатской деятельности к руководству федерацией. Сихарулидзе признал, что в новой работе ему пришлось осваивать незнакомые задачи и учитывать ответственность за принимаемые решения.

«Такие моменты возникали. Особенно после каких-то неудач», — сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, не казалось ли ему, что он занимает не свое место.

Глава ФФККР объяснил, что в подобных ситуациях вспоминал собственную спортивную карьеру. Он анализировал ошибки и искал способы их исправить, вместо того чтобы отказываться от выбранного направления. По его оценке, переход к новой деятельности был особенно сложным из-за необходимости начинать многое с нуля.

Сихарулидзе также заявил о желании продолжить руководить федерацией. Одной из главных задач он назвал полноценное возвращение российских фигуристов на международную арену и их подготовку к Олимпиаде-2030 в течение следующих четырех лет.

В мае 2026 года Сихарулидзе единогласно переизбрали президентом ФФККР. В октябре ему исполнилось 50 лет. В спортивной карьере он выступал в паре с Еленой Бережной и выиграл золото Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

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Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Елена Бережная
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