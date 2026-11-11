Сихарулидзе признался, что после неудач сомневался в работе главой ФФККР

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, что порой сомневался, подходит ли ему работа спортивного руководителя. Он объяснил, что помогало справляться с такими мыслями.

В интервью журналу «Мир фигурного катания», новый номер которого вышел 10 ноября, олимпийский чемпион рассказал о переходе от спортивной карьеры, бизнеса и депутатской деятельности к руководству федерацией. Сихарулидзе признал, что в новой работе ему пришлось осваивать незнакомые задачи и учитывать ответственность за принимаемые решения.

«Такие моменты возникали. Особенно после каких-то неудач», — сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, не казалось ли ему, что он занимает не свое место.

Глава ФФККР объяснил, что в подобных ситуациях вспоминал собственную спортивную карьеру. Он анализировал ошибки и искал способы их исправить, вместо того чтобы отказываться от выбранного направления. По его оценке, переход к новой деятельности был особенно сложным из-за необходимости начинать многое с нуля.

Сихарулидзе также заявил о желании продолжить руководить федерацией. Одной из главных задач он назвал полноценное возвращение российских фигуристов на международную арену и их подготовку к Олимпиаде-2030 в течение следующих четырех лет.

В мае 2026 года Сихарулидзе единогласно переизбрали президентом ФФККР. В октябре ему исполнилось 50 лет. В спортивной карьере он выступал в паре с Еленой Бережной и выиграл золото Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити.