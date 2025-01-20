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Сихарулидзе — о ЧР по прыжкам: «Наши фигуристы в хорошей форме»

Даниил Аршавский
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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался о завершившемся чемпионате России по прыжкам.

«Главные итоги чемпионата России по прыжкам для меня прежде всего заключаются в неподдельном интересе к ним как на трибунах «Юбилейного», так и у телеэкранов. И, конечно, в том, насколько интересной и захватывающей была борьба для наших спортсменов. Все очень здорово прыгали и выполняли сложные элементы. Это свидетельствует о том, что наши фигуристы в хорошей форме», — цитирует Сихарулидзе ТАСС.

Победителем третьего чемпионата России по прыжкам стала команда Санкт-Петербурга, на втором месте — сборная Москвы. В личном турнире лучшими стали Аделия Петросян, Николай Угожаев и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Источник: ТАСС
Антон Сихарулидзе
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