Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

Милан-2026

13 мая, 17:00

Сихарулидзе ответил на вопрос о реакции ISU на заявки на нейтральный статус российских фигуристов

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе после заседания исполкома ФФККР прокомментировал процесс рассмотрения заявок российских фигуристов для участия в олимпийском отборе. Турнир должен состояться в сентябре, дедлайн по отправке заявок прошел 1 марта.

— Можно ли сказать, что на исполкоме федерации не обсуждали Олимпиаду?

— А нам нечего обсуждать пока. Что мы можем пообсуждать?

— Заявки, например.

— Мы ждем ответа. Ответа пока не приходило.

— Просто три месяца осталось, билеты бы уже покупать...

— Мы занимаемся подготовкой сборов в Красноярске, билетами на отборочный турнир в Пекин. Но пока официальную информацию не получили.

— С ISU сейчас идут контакты?

— Сейчас небольшое затишье — все документы, которые мы могли, мы подали, все фамилии мы подали, мяч на их стороне. Мы находимся в ожидании ответов. Мы абсолютно сознательно до получения от международной федерации документов, подтверждающих возможность участия наших ребят в отборе, не объявляем фамилии. Прежде всего мы не хотим вредить самим ребятам.

13 мая «СЭ» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по заявкам российских фигуристов на участие в олимпийском отборе. Официально будет объявлено в ближайшее время.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Читайте также
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В ФССР прокомментировали отказ в допуске экипажей двоек к отбору на Игры-2026
Губерниев: «Если бы в IBU были поумнее, то пустили бы белорусов на Кубок мира, чтобы показать фигу России»
Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России
Латыпов: «Если на следующий год откроются международные старты, это будет очень хорошо»
«Есть стереотип в российском спорте: чем старше становишься, тем чаще списывают со счетов». Интервью биатлониста Латыпова
«Контактировал с Госдепом США». Россия требует наказать вице-президента Европейского шахматного союза за политику
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фигурист Галлямов до сих пор не возобновил тренировки на льду

Сихарулидзе — об информации о домогательствах к 12-летней Жилиной: «История пятилетней давности. Не о чем говорить»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости