Сихарулидзе ответил на вопрос о реакции ISU на заявки на нейтральный статус российских фигуристов

Президент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе после заседания исполкома ФФККР прокомментировал процесс рассмотрения заявок российских фигуристов для участия в олимпийском отборе. Турнир должен состояться в сентябре, дедлайн по отправке заявок прошел 1 марта.

— Можно ли сказать, что на исполкоме федерации не обсуждали Олимпиаду?

— А нам нечего обсуждать пока. Что мы можем пообсуждать?

— Заявки, например.

— Мы ждем ответа. Ответа пока не приходило.

— Просто три месяца осталось, билеты бы уже покупать...

— Мы занимаемся подготовкой сборов в Красноярске, билетами на отборочный турнир в Пекин. Но пока официальную информацию не получили.

— С ISU сейчас идут контакты?

— Сейчас небольшое затишье — все документы, которые мы могли, мы подали, все фамилии мы подали, мяч на их стороне. Мы находимся в ожидании ответов. Мы абсолютно сознательно до получения от международной федерации документов, подтверждающих возможность участия наших ребят в отборе, не объявляем фамилии. Прежде всего мы не хотим вредить самим ребятам.

13 мая «СЭ» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по заявкам российских фигуристов на участие в олимпийском отборе. Официально будет объявлено в ближайшее время.