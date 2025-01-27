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Сегодня, 16:59

Сихарулидзе оказался единственным претендентом на пост президента ФФККР

Камила Абдурахманова
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Антон Сихарулидзе оказался единственным претендентом на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию.

Внеочередное выборное собрание организации запланировано на 11 февраля. В апреле 2023 года Сихарулидзе назначили временно исполняющим обязанности президента федерации.

Сихарулидзе 48 лет. Вместе с Еленой Бережной он завоевал олимпийское золото в 2002 году.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
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