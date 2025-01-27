Сихарулидзе оказался единственным претендентом на пост президента ФФККР

Антон Сихарулидзе оказался единственным претендентом на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию.

Внеочередное выборное собрание организации запланировано на 11 февраля. В апреле 2023 года Сихарулидзе назначили временно исполняющим обязанности президента федерации.

Сихарулидзе 48 лет. Вместе с Еленой Бережной он завоевал олимпийское золото в 2002 году.