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Сегодня, 16:30

Сихарулидзе оценил показательный номер Валиевой в образе «Уэнсдэй» и сравнил с соревновательными программами

Александр Кружков
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион-2002 Антон Сихарулидзе в интервью «СЭ» назвал чудесным номер олимпийской чемпионки-2022 Камилы Валиевой в образе «Уэнсдэй». При этом он заметил, что больше ценит программы для соревнований.

— Выделить одну-единственную программу очень сложно, — сказал Сихарулидзе при ответе на вопрос о лучшей постановке российских фигуристов в этом сезоне. — На чемпионате России фантастически катались Гуменник, Семененко, Бойкова/Козловский. Замечательные программы были у Акатьевой, Туктамышевой, Муравьевой... Радует, что в этом сезоне мы видели много ярких выступлений, наполненных и высочайшим уровнем мастерства, и драматичной борьбой. А ведь еще впереди финал российского «Гран-при». Что ж, тем интереснее!

— Как вам показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй, ставший хитом?

— Номер чудесный. Великолепно поставленный, скатанный. Кроме как восхищения других эмоций не вызывает. Но спортивные программы для меня всегда на первом месте.

Во время чемпионата России в Красноярске 16-летняя Валиева исполнила показательный номер в образе Уэнсдей Аддамс под музыку The Cramps «Goo Goo Muck» и Леди Гаги «Bloody Mary».

Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам»

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Камила Валиева
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