Сихарулидзе объявил календарный план на сезон-2023/24

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал о календарном плане на следующий сезон.

«Все соревнования, которые были в этом году, остаются. Календарный план остается. Ничего не выбрасываем. У нас есть возможность провести каждый турнир еще на более высоком уровне. Все усилия по соревнованиям здесь, внутри страны, сработали, следующий сезон будет таким же успешным, как и предыдущий. Каждый город не смогу назвать, эта информация открытая, можно будет увидеть на сайте Федерации фигурного катания», — заявил Сихарулидзе.

Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР 17 апреля.