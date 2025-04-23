Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:43

Сихарулидзе обещал помочь фигуристке из Новосибирска на фоне скандала с домогательствами

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мама фигуристки из Новосибирска Дарьи Антоновой Татьяна заявила, что президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе лично взял на контроль ситуацию с допуском на соревнования ее 12-летней дочери.

Ранее Татьяна Антонова сообщила, что тренер Константин Медовиков неоднократно домогался юной фигуристки, после чего они перешли к другому специалисту. Позднее Медовиков потребовал вернуть спортсменку в его группу, пригрозив тем, что в ином случае заблокирует ей участие в соревнованиях.

«Антон Тариэльевич откликнулся на обращение лично. Сказал, что вопрос с участием дочери в соревнованиях будет урегулирован, что он лично будет контролировать эту ситуацию. Хочу сказать ему огромное спасибо за столь оперативную реакцию и помощь», — приводит РИА «Новости» слова Татьяны Антоновой.

В среду стало известно, что СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах тренером юных спортсменок.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Читайте также
В Алматы умерли два участника полумарафона
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Обвиненный в домогательствах тренер по фигурному катанию Медовиков сохраняет пост в федерации

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости