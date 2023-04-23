Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:31

Сихарулидзе назвал главную цель Федерации фигурного катания России на ближайшее время

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал об основной цели на межсезонье.

«Мы озабочены тем, чтобы подготовить лидеров к следующему сезону. Сейчас межсезонье, начнутся летние сборы, сборы перед контрольными прокатами в сентябре. Потом начинаются этапы российских Гран-при. Работы много. Сейчас спортсмены, тренеры начнут ставить новые программы, учить новые элементы. Мы должны помогать в организации тех самых летних сборов. Они имеют большое значение, все новое учится летом. Во время сезона сложно начать заниматься новыми элементами. Каждые две недели новый турнир. Сейчас будем сотрудничать с нашими основными тренерами, ребятами, чтобы они продолжали развиваться. Нам важно, чтобы шел прогресс. Чтобы наше фигурное катание было выше к тому моменту, когда мы будем соревноваться с нашими международными коллегами», — сказал Сихарулидзе.

Ранее Сихарулидзе объявил календарный план на сезон-2023/24.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
1
0
Читайте также
В Красном море потерялось судно с россиянами
В США допустили уменьшение помощи Украине из-за слов Макрона о КНР
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сихарулидзе объявил календарный план на сезон-2023/24

Загитова — о Кубке Московского спорта: «Поддерживаю этот праздник фигурного катания»
Новости
RSS RSS
Все новости