Сихарулидзе надеется на позитивный опыт работы Бойковой и Козловского с Тутберидзе

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил надежду, что опыт работы с тренером Этери Тутберидзе позитивно скажется на выступлениях Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Наша прославленная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский обратилась в ФФККР и попросила нас согласовать их переход в другу группу для продолжения работы, тренировок, совершенствования. Мы, конечно же, не против, это желание ребят, они хотят попробовать себя с другими тренерами, они много лет провели в школе у Тамары Москвиной. Сейчас они хотят попробовать что-то новое. Надеемся, что этот опыт будет позитивным», — приводит слова Сихарулидзе ТАСС.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.