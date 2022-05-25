Сихарулидзе избран на пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе избран на пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на отчетно-выборной конференции организации в среду, информирует ТАСС.

Также на пост вице-президентов ФФККР переизбраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер.

Ранее президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков был переизбран на новый срок. Его контракт рассчитан на 4 года.