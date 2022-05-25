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Сегодня, 16:29

Сихарулидзе избран на пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе избран на пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на отчетно-выборной конференции организации в среду, информирует ТАСС.

Также на пост вице-президентов ФФККР переизбраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер.

Ранее президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков был переизбран на новый срок. Его контракт рассчитан на 4 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14725911
Антон Сихарулидзе
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