Швея сборной Японии сошьет платье для произвольной программы Медведевой

Японка Сатори Имо, которая шьет костюмы для сборной Японии, сделает костюм для произвольной программы для российской фигуристки Евгении Медведевой. Об это рассказала сама спортсменка в своем Инстаграме в ответ на вопрос одного из фанатов.

Напомним, что ее новая программа россиянки будет поставлена на под музыку из фильма "Мемуары гейши".

– В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно, – написала Медведева.

В минувшем сезоне двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады не смогла отобраться в финал "Гран-при". Также спортсменка заняла 7-е место на чемпионате России-2019 в Саранске и не попала на чемпионат Европы. Затем фигуристка стала победителем финала Кубка России и была включена в состав сборной России на чемпионат мира в японской Сайтаме. Там россиянка стала бронзовым призером.

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