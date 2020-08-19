Штаб Тутберидзе посмеялся над съемками фильма «Этери»

Тренерский штаб Этери Тутберидзе отреагировал в Instagram-аккаунте TeamTutberidze на слухи о съемках нового фильма об известной наставнице фигуристов. «Забавно, но Тутберидзе не в курсе» — написано поверх новости о проекте со смеющимся смайлом.

Вчера издание SeldonNews сообщило о том, что на питчинге Министерства культуры была представлена идея документального фильма «Этери», бюджет оценивается в 11 миллионов рублей. Описание ленты гласило: «Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в группе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?» (Дмитрий Кузнецов)