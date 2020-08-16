«Штаб Тутберидзе и федерация посоветовались». Писеев поддержал приглашение Валиевой на взрослые старты

Почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев в разговоре с «СЭ» высказался о включении 14-летней Камилы Валиевой в список участников взрослых контрольных прокатов и поддержал возможное приглашение фигуристки на Кубок России в разряде МС, где будут выступать члены основной сборной России.

— Если есть уникальные спортсмены, как Валиева — почему ее не допустить до взрослых стартов? Здесь не нужна уравниловка. Всегда чемпионов мира среди юниоров допускали к взрослому чемпионату России. Я читаю: вот, почему других тогда не допускать? Но есть особенные спортсмены. Тренер видит, что они пойдут далеко.

— Усачева и Хромых не обидятся?

— Почему? Валиева — яркая. Валом всех подряд допускать тоже нельзя. Но я не спорю, давайте подумаем. Не исключаю, что еще кого-то допустят. Например, у нас много талантливых мальчиков, и у ребят больше проблем на международной арене, чем у девушек. Но это должны быть единицы, в которых уверен тренер и которых поддерживает федерация. О Валиевой все говорят, она очевидно выделяется. Надо допускать.

— Другими словами, тренерский штаб Тутберидзе и федерация посовещались, и было принято решение?

— Да, конечно, и тренерский совет, исполком тоже обсудили и приняли решение добавить ее в список участников контрольных прокатов взрослых. Надо предлагать жизнеспособные идеи. И принимают решение ответственные органы федерации, специалисты, это не посторонние люди, они видят ситуацию изнутри. А то послушаешь со стороны — ну такие чудаки, выдвигают очень странные идеи. Давайте всех из юниоров заберем... Это не заслуживает доверия. (Дмитрий Кузнецов)

Интервью Писеева — скоро в «СЭ»