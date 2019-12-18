Шпильбанд оценил перспективы дочери Тутберидзе в танцах на льду

Американский тренер Игорь Шпильбанд отметил, что Этери Тутберидзе находит возможность приезжать в США и помогать с решением бытовых вопросов у его учеников — своей дочери Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Пара выступает в танцах на льду.

— С этими ребятами вообще никаких проблем нет, — цитирует «Спорт день за днем» Шпильбанда. — Очень помогает Этери. Просто удивляюсь, как при ее загруженности она находит время, чтобы прилетать к дочери и при необходимости решать все возникающие вопросы!

Если честно, мне просто очень приятно работать с Дианой и Глебом. Они умные и добрые ребята. Мы сотрудничаем всего полгода, и пока даже на юниорском уровне дуэт Дэвис-Смолкин не может соперничать за призовые места. Хотя потенциал у них громадный.

В текущем сезоне дуэт Дэвис/Смолкин стал участником юниорского Финала серии «Гран-при», но занял в нем последнее место.