Шоу Загитовой покажут на сайте Первого канала

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Хранители времени», которое пройдет в Казани 29 августа, покажут на сайте Первого канала.

«Это история о зарождении мира... о его традициях, о семье и роде, о памяти и преемственности между поколениями. Зрителей ждут мультимедийные инсталляции, красочные костюмы, потрясающая сценография и незабываемое выступление одной из самых титулованных фигуристок мира», — говорится в релизе Первого канала.