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Сегодня, 19:22

Шоу Загитовой покажут на сайте Первого канала

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Алина Загитова.
Фото Global Look Press

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Хранители времени», которое пройдет в Казани 29 августа, покажут на сайте Первого канала.

«Это история о зарождении мира... о его традициях, о семье и роде, о памяти и преемственности между поколениями. Зрителей ждут мультимедийные инсталляции, красочные костюмы, потрясающая сценография и незабываемое выступление одной из самых титулованных фигуристок мира», — говорится в релизе Первого канала.

Трансляция пройдет 29 августа и начнется в 19:00 мск. Вживую шоу в Казани в четверг можно юудет посмотреть дважды: запланированы показы в 15.00 и 19.00. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 4500 рублей. За день до премьеры места еще есть в наличии.

Фигурное катание
Алина Загитова
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