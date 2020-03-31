Шоу в США и Канаде с участием Медведевой отменено из-за коронавируса

Ледовое шоу Stars on Ice в США и Канаде с участием известных фигуристов отменено из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба. В нем должна была принять участие серебряный призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Гастроли проводятся ежегодно в разных странах мира.

— Впервые за 34-летнюю историю, когда мы отменили не только выступление, но и целый тур, — отмечено в сообщении. — Благодарим вас за понимание и с нетерпением ждем встречи в 2021 году.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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