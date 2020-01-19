Шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге пройдет 8 апреля. Там выступят Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная

Шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге

В нем примут участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, победительница финала «Гран-при» Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева, победительница юниорской серии «Гран-при» Камила Валиева , Даниил Самсонов , Диана Дэвис и Глеб Смолкин и другие.

Шоу пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный», начало — 19.00 по московскому времени.