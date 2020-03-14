Шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге перенесено на другую дату. Там должны были выступить Загитова и Косторная

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое должно было пройти в Санкт-Петербурге 8 апреля перенесено на другую дату, об этом сообщается на официальных сайтах спортивного комплекса «Юбилейный» и администрации Санкт-Петербурга.

Перенос связан с постановлением правительства города об установлении запрета на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек с 16 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года. На шоу в числе прочих должны были выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная и чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева.