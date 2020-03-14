ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге перенесено на другую дату. Там должны были выступить Загитова и Косторная

09:06
Теги:

Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое должно было пройти в Санкт-Петербурге 8 апреля перенесено на другую дату, об этом сообщается на официальных сайтах спортивного комплекса «Юбилейный» и администрации Санкт-Петербурга.

Перенос связан с постановлением правительства города об установлении запрета на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек с 16 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года. На шоу в числе прочих должны были выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы-2020 Алена Косторная и чемпионка мира среди юниоров-2020 Камила Валиева.

Дополнительная информация:

https://www.yubi.ru/afisha/ledovye_spektakli_i_shou/ledovoe_shou_-chempiony_na_ldu/?event=3205

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир