Шоу «Россия, вперед!» не станут переносить из-за коронавируса. Вместо этого фигуристы выступят дважды
13:50
Шоу с участием фигуристов сборной страны «Россия, вперед!» состоится в изначально запланированную дату — 29 марта, сообщается на официальном сайте ФФККР.
Однако уточняется, что в связи с указом мэра Москвы о запрете на проведение мероприятий с количеством участников свыше 5 тысяч человек фигуристы дадут не одно, а два выступления с допустимым количеством зрителей. Первое выступление состоится в 13 часов, второе, как и было запланировано ранее, в 17 часов. На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун с тем, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/4970-rossijskie-figuristy-dadut-dva-shou-v-megasporte.html