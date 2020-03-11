Шоу «Россия, вперед!» не станут переносить из-за коронавируса. Вместо этого фигуристы выступят дважды

Шоу с участием фигуристов сборной страны «Россия, вперед!» состоится в изначально запланированную дату — 29 марта, сообщается на официальном сайте ФФККР.

Однако уточняется, что в связи с указом мэра Москвы о запрете на проведение мероприятий с количеством участников свыше 5 тысяч человек фигуристы дадут не одно, а два выступления с допустимым количеством зрителей. Первое выступление состоится в 13 часов, второе, как и было запланировано ранее, в 17 часов. На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун с тем, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы.