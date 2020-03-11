ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Шоу «Россия, вперед!» не станут переносить из-за коронавируса. Вместо этого фигуристы выступят дважды

13:50

Шоу с участием фигуристов сборной страны «Россия, вперед!» состоится в изначально запланированную дату — 29 марта, сообщается на официальном сайте ФФККР.

Однако уточняется, что в связи с указом мэра Москвы о запрете на проведение мероприятий с количеством участников свыше 5 тысяч человек фигуристы дадут не одно, а два выступления с допустимым количеством зрителей. Первое выступление состоится в 13 часов, второе, как и было запланировано ранее, в 17 часов. На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун с тем, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/4970-rossijskie-figuristy-dadut-dva-shou-v-megasporte.html

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир