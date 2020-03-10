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Шоу фигуристов «Россия, вперед!», вероятно, будет перенесено

21:28
Татьяна Навка. Фото Александр Вильф., "СЭ"
Татьяна Навка. Фото Александр Вильф., "СЭ"
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Шоу с участием фигуристов сборной страны «Россия, вперед!», скорее всего, будет отменено в связи с указом мэра Москвы о запрете на проведение мероприятий с количеством участников свыше 5 тысяч человек.

— Скорее всего, да, — сказала креативный продюсер шоу Татьяна Навка в интервью РИА Новости. — Сейчас будем обсуждать этот вопрос. Решает Федерация фигурного катания, потому что она проводит шоу, но запрет есть запрет. Получается, что шоу будет отменено.

Шоу с участием фигуристов должно состояться 29 марта в московском ледовом дворце «Мегаспорт». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200310/1568405302.html

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