12:58 | Фигурное катание

"Шоу должно продолжаться". 11-летняя юниорка Тутберидзе исполнила четверной тулуп на тренировке

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Инстаграме поделилась роликом с тренировки. Ее 11-летняя воспитанница Софья Акатьева во время занятия исполнила четверной тулуп. 

В текущем сезоне фигуристка стала второй на первенстве России младшего возраста. 

Напомним, подопечные Тутберидзе на прошлой неделе заняли первое и второе место на чемпионате мира в японской Сайтаме среди одиночниц: Алина Загитова завоевала золото, Элизабет Турсынбаева – серебро. Представительница Казахстана исполнила в произвольной программе четверной сальхов.

На юниорском чемпионате мира воспитанницы Этери Александра Трусова и Анна Щербакова занятие первое и второе места соответственно. Трусова исполнила два четверных тулупа (один из которых - в каскаде), но упала с четверного лутца. Щербакова выполнила четверной лутц с небольшой помаркой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Show must go on. #teamtutberidze #isu #софьяакатьева

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 28 Мар 2019 в 2:47 PDT

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