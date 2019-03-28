"Шоу должно продолжаться". 11-летняя юниорка Тутберидзе исполнила четверной тулуп на тренировке

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своем Инстаграме поделилась роликом с тренировки. Ее 11-летняя воспитанница Софья Акатьева во время занятия исполнила четверной тулуп.

В текущем сезоне фигуристка стала второй на первенстве России младшего возраста.

Напомним, подопечные Тутберидзе на прошлой неделе заняли первое и второе место на чемпионате мира в японской Сайтаме среди одиночниц: Алина Загитова завоевала золото, Элизабет Турсынбаева – серебро. Представительница Казахстана исполнила в произвольной программе четверной сальхов.

На юниорском чемпионате мира воспитанницы Этери Александра Трусова и Анна Щербакова занятие первое и второе места соответственно. Трусова исполнила два четверных тулупа (один из которых - в каскаде), но упала с четверного лутца. Щербакова выполнила четверной лутц с небольшой помаркой.

Все о фигурном катании - здесь