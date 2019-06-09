Шома Уно в ближайшее время приедет в Москву, чтобы начать подготовку к новому сезону в группе Тутберидзе

Серебряный призер Олимпиады-2018 и двукратный серебряный призер чемпионата мира Шома Уно в ближайшее время приедет в Москву, чтобы начать подготовку к новому сезону в группе тренера Этери Тутберидзе, информирует ФФКР.
Спортсмен планирует провести в России больше месяца на летнем сборе группы, после чего будут обсуждаться дальнейшие планы. Группа Тутберидзе начала подготовку к новому сезону 3 июня в Новогорске.
Уно является серебряным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира. В минувшем сезоне Уно стал вторым в финале Гран-при и выиграл турнир "Четырех континентов".
Дополнительная информация
https://fsrussia.ru/news/4411-shoma-uno-provedet-letnij-sbor-v-gruppe-eteri-tutberidze.html
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