«Шома Уно сделал несколько упражнений вне льда и уже устал». Самсонов рассказал о тренировках в группе Тутберидзе

Российский фигурист Даниил Самсонов рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе. Он отметил, что тренер старается сделать хорошим фигуристом каждого из спортсменов.

— Кататься рядом с девушками, у которых такой контент, придает мотивации двигаться вперед, — приводит IFS Magazine слова Самсонова. — Ты не хочешь отставать от девочек, которые прыгают тройные аксели и четверные прыжки.

Думаю, наша группа такая сильная, потому что Этери старается сделать хорошим фигуристом каждого из нас. Она всегда стремится достичь той цели, которую поставила перед собой, а мы стараемся показать, что хотим, чтобы все сработало — и для нее, и для нас самих. Очень здорово кататься в этой группе.

Шома приезжал на месяц. Он не знает, что такое настоящая тренировка вне льда. Он пришел на общую тренировку, мы сделали несколько упражнений, и он уже устал. Еще он не знал, что такое хореография вне льда. Он не знал некоторых основных вещей. Судя по всему, он никогда не делал их раньше. Вероятно, японские фигуристы делают акцент на ледовых тренировках и хореографии на льду.