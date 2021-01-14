Шлеменко отдает преимущество Плющенко в дуэли с Железняковым

Российский боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Алексей Железняков, хореограф команды Этери Тутберидзе, вызвал на дуэль двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

— А почему бы и нет? Считаю, что это положительная практика, если они выяснят это в рамках какого-то спорта: бокса или MMA, то есть на ринге. Потому что они же не стали выяснять отношения где-то в общественном месте. Хуже было бы на телевидении под прицелом видеокамер. Посмотрим, сойдутся ли слова с делом или нет.

Если бой все-таки состоится, то преимущество на стороне Плющенко, если он занимается кикбоксингом. Может, проявит себя в боевом единоборстве даже лучше, чем в фигурном катании.

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

(Екатерина Звенигородская)