Школы фигурного катания, подведомственные Москомспорту, закрыли из-за коронавируса

Как рассказали «СЭ» в московской федерации фигурного катания, с 5 октября закрываются катки и спортивные объекты, подведомственные Департаменту спорта Москвы. Таким, образом, в фигурном катании это означает ограничения в работе «Самбо-70», «Москвича», «Мегаспорта» и большинства других учреждений. В то же время представители сборных могут продолжить работу на том же льду. По такой схеме работают в «Москвиче», рассказала тренер школы Виктория Буцаева:

— У нас занимаются сейчас шесть человек на льду, только сборники. В их числе Мурашов, Яблоков, готовимся к Кубку России. По Ерохову решаем вопрос, он же заявлен в этом году за «Самбо-70». Школа официально закрыта, но сборникам разрешено тренироваться. Директор сказал, что работа должна возобновиться 19 октября, но сами понимаете, что это не точно, — рассказала Буцаева. (Дмитрий Кузнецов)