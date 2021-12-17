Шевченко и Еременко пропустят ЧР по медицинским показаниям
10:57
Танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом «СЭ» рассказала тренер пары Ирина Жук.
«Софья у нас пока не катается, по медицинским показаниям она пока вне тренировок. Соответственно пара пропускает ЧР в Петербурге», — сказала Жук.
Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
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