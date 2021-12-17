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Шевченко и Еременко пропустят ЧР по медицинским показаниям

10:57

Танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом «СЭ» рассказала тренер пары Ирина Жук.

«Софья у нас пока не катается, по медицинским показаниям она пока вне тренировок. Соответственно пара пропускает ЧР в Петербурге», — сказала Жук.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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Рустам Имамов все материалы автора
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