Шевченко и Еременко пропустят ЧР по медицинским показаниям

Танцевальный дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом «СЭ» рассказала тренер пары Ирина Жук.

«Софья у нас пока не катается, по медицинским показаниям она пока вне тренировок. Соответственно пара пропускает ЧР в Петербурге», — сказала Жук.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.