Пепелева и Плешков пропустят чемпионат России
10:50
Алина Пепелева и Роман Плешков не выступят на чемпионате России по фигурному катанию по медицинским показателям. Об этом сообщила тренер фигуристов Нина Мозер.
«Пепелева и Плешков не выступят на чемпионате России по медицинским показаниям. У Плешкова осложнение на колено после гриппа. Врачи не разрешили прыгать до середины января», — цитирует ТАСС Мозер.
Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
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