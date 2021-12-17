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Пепелева и Плешков пропустят чемпионат России

10:50

Алина Пепелева и Роман Плешков не выступят на чемпионате России по фигурному катанию по медицинским показателям. Об этом сообщила тренер фигуристов Нина Мозер.

«Пепелева и Плешков не выступят на чемпионате России по медицинским показаниям. У Плешкова осложнение на колено после гриппа. Врачи не разрешили прыгать до середины января», — цитирует ТАСС Мозер.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13225697

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Роман Шишов все материалы автора
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