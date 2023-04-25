Шевченко будет выступать в танцевальном дуэте с Ежловым

Хореограф Илья Авербух заявил, что бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2019 года в танцах на льду Софья Шевченко будет выступать в дуэте с Андреем Ежловым.

«Софья Шевченко встала в пару с Андреем Ежловым», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Шевченко 21 год, по окончании сезона-2021/22 она и ее бывший партнер Игорь Еременко приняли решение о завершении карьеры и стали тренерами в группе Елены Масленниковой. Авербух также сотрудничает с этой группой.