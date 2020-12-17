«Шеф — лучший фотограф». Мишин поздравил Туктамышеву с днем рождения
13:30
Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил свою ученицу Елизавету Туктамышеву с днем рождения. В Instagram спортсменки появилась совместная фотография со специалистом.
Также девушка опубликовала свой снимок, который сделал Мишин.
«Шеф — лучший фотограф», — подписала фотграфию фигуристка.
Сегодня, 17 декабря, Туктамышева празднует свой 24-й день рождения.
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