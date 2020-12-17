Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил свою ученицу Елизавету Туктамышеву с днем рождения. В Instagram спортсменки появилась совместная фотография со специалистом.

Также девушка опубликовала свой снимок, который сделал Мишин.

«Шеф — лучший фотограф», — подписала фотграфию фигуристка.

Сегодня, 17 декабря, Туктамышева празднует свой 24-й день рождения.