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«Шеф — лучший фотограф». Мишин поздравил Туктамышеву с днем рождения

13:30
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поздравил свою ученицу Елизавету Туктамышеву с днем рождения. В Instagram спортсменки появилась совместная фотография со специалистом.

Также девушка опубликовала свой снимок, который сделал Мишин.

«Шеф — лучший фотограф», — подписала фотграфию фигуристка.

Сегодня, 17 декабря, Туктамышева празднует свой 24-й день рождения.

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