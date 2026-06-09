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Сегодня, 11:54

Шайдорову вручат удостоверение заслуженного мастера спорта Казахстана после сборов в США

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов сообщил, что фигурист Михаил Шайдоров в ближайшее время получит удостоверение и знак заслуженного мастера спорта республики.

«Корочка, а также знак заслуженного мастера спорта Михаила уже получены», — приводит слова Мырзабосынова ТАСС.

По словам министра, вручить награду раньше не удалось из-за подготовки спортсмена в США и сжатых сроков. Он отметил, что после возвращения Шайдорова появится возможность провести официальную церемонию.

Ранее фигурист сообщил в социальных сетях, что до сих пор не получил удостоверение заслуженного мастера спорта, хотя выполнил необходимый норматив в 2025 году, став серебряным призером чемпионата мира.

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21-летний Шайдоров на Олимпиаде в Италии завоевал золотую медаль. Эта победа стала для Казахстана первой на зимних Олимпийских играх с 1994 года, когда лыжник Владимир Смирнов выиграл гонку на 50 км классическим стилем.

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Источник: ТАСС
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Михаил Шайдоров
Фигурное катание
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