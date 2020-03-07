Американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник одержали победу на юниорском чемпионате мира в танцах на льду. В сумме они набрали 177,18 балла.

Второе место заняли представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (176,19). Замкнули тройку призеров россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный (175,17), которые лидировали после ритм-танца.

Еще две российских пары Арина Ушакова/Максим Некрасов (169,18) и Диана Дэвис/Глеб Смолкин (165,22) заняли четвертое и пятое места соответственно.

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Юниорский чемпионат мира

Танцы

Произвольный танец

1. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 108,91

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 106,21

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 105,14

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 102,21

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 98,69

6. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 97,64

Итог

1. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 177,18

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 176,19

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 175,17

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 169,18

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 165,22

6. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 162,52