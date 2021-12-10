Шанаева и Нарижный занимают третье место после ритм-танца на турнире в Загребе
17:24
Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный занимают третье место после ритм-танца на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии. За прокат пара получила от судей 70,59 балла.
Первое место занимают Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюсс из Литвы (75,81). Вторыми идут Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер из США (74,60).
Произвольные танцы пары представят 11 декабря.
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