Шанаева и Нарижный занимают третье место после ритм-танца на турнире в Загребе

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный занимают третье место после ритм-танца на турнире Golden Spin of Zagreb в Хорватии. За прокат пара получила от судей 70,59 балла.

Первое место занимают Эллисон Рид и Саулиус Амбрулевичюсс из Литвы (75,81). Вторыми идут Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер из США (74,60).

Произвольные танцы пары представят 11 декабря.