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Шанаева и Нарижный выиграли этап юниорского «Гран-при» в Челябинске

12:05

Россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный выиграли золото в танцах на льду на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске. За произвольный танец они набрали 103,37 балла. По сумме двух программ у них 171,07 балла.

Второе место заняла другая российская пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин (158,24 балла), замкнули тройку канадцы Надя Башинска и Петер Бомон (149,05 балла).

Россияне Тамара Жукова и Даниил Карпов заняли шестое место (141,72).

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