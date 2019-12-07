Шанаева и Нарижный выиграли бронзу в финале юниорского «Гран-при» в танцах на льду
Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали третьмими в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале юниорского «Гран-при». По итогам двух программ они набрали 164,22 балла.
Победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (174,90), второе место заняли американцы Эйволин Нгуен и Вадим Колесник (174,74).
Россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов заняли четвертое место (163,03). Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми (152,21).
Фигурное катание
Турин (Италия)
Финал «Гран-при» среди юниоров
Танцы
Произвольный танец
1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 106,14
2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 106,02
3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 98,01
4. Елизавета Худайбердыева/Андрей Филатов (Россия) — 97,96
5. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 93,42
6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 92,32
Итог
1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 174,90
2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 174,74
3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 164,22
4. Елизавета Худайбердыева/Андрей Филатов (Россия) — 163,03
5. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 156,26
6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 152,21