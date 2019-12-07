Шанаева и Нарижный выиграли бронзу в финале юниорского «Гран-при» в танцах на льду

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Девид Нарижный стали третьмими в соревнованиях танцевальных дуэтов в финале юниорского «Гран-при». По итогам двух программ они набрали 164,22 балла.

Победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия (174,90), второе место заняли американцы Эйволин Нгуен и Вадим Колесник (174,74).

Россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов заняли четвертое место (163,03). Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали шестыми (152,21).

Фигурное катание

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Танцы

Произвольный танец

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 106,14

2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 106,02

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 98,01

4. Елизавета Худайбердыева/Андрей Филатов (Россия) — 97,96

5. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 93,42

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 92,32

Итог

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 174,90

2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 174,74

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 164,22

4. Елизавета Худайбердыева/Андрей Филатов (Россия) — 163,03

5. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 156,26

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 152,21