Российский танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Девид Нарижный занимает третье место после ритм-танца в финале «Гран-при» среди юниоров. Они набрали 66,21 балла.

Победу одержал грузинский дуэт Мария Казакова и Георгий Ревия (68,76 балла). Второе место заняли американцы Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (68,72).

Другая российская пара Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов финишировала четвертой. Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, в паре с Глебом Смолкиным заняла последнее место.

Фигурное катание

Турин (Италия)

Финал «Гран-при» среди юниоров

Танцы

Ритм-танец

1. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 68,76

2. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 68,72

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 66,21

4. Елизавета Худайбердыева/Андрей Филатов (Россия) — 65,07

5. Лоисья Деможо/Тео ле Мерсье (Франция) — 62,84

6. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 59,89