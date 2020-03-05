Шанаева и Нарижный лидируют после ритм-танца на юниорском чемпионате Европы

На юниорском чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) стартовали соревнования по танцам на льду. После ритм-танца лидируют россияне Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

Россияне набрали 70,03 балла. Вторым идет грузинский дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия (69,98). На третьей позиции американцы Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (68,27). Российские пары Арина Ушакова/Максим Некрасов (66,97) и Диана Дэвис/Глеб Смолкин (66,53) находятся, соответственно, на четвертой и пятой позиции.

Произвольный танец состоится 7 марта. Начало в 12.45 по московскому времени.

Таллин (Эстония)

Юниорский чемпионат мира

Танцы

Ритм-танец

1. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 70,03

2. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) — 69,98

3. Эйвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) — 68,27

4. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Россия) — 66,97

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) — 66,53