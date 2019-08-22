Шаботова, рассказавшая о правильном допинге, выступила на контрольных прокатах сборной Украины. Видео

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова, получившая право кататься за Украину, выступила на контрольных прокатах новой для себя сборной.

В январе 13-летняя Шаботова в ходе прямого эфира с болельщиками в Instagram заявила, что для выступлений на стабильном уровне необходимо «выпить много правильного допинга». Она добавила, что фигуристки, занимающиеся на катке «Хрустальный», также его употребляют. Позже Шаботова назвала свои слова глупостью, однако история получилась резонансной.

В июле Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил Шаботовой представлять Украину. Фигуристка становилась победительницей и призером этапов Кубка России.