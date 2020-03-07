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Шаботова после трех падений в произвольной программе на ЮЧМ не стала общаться с прессой

18:40

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова после неудачного исполнения произвольной программы на чемпионате мира среди юниоров в Таллине не стала общаться с журналистами в микст-зоне. Во время проката она упала трижды, в том числе, с недокрученного тройного акселя и каскада «тройной лутц-ойлер-тройной сальхов».

По сумме двух программ 14-летняя Шаботова набрала 144,85 балла.

В феврале прошлого года фигуристка оказалась в центре скандала из-за слов о «правильном допинге» в прямом эфире Instagram, а в мае 2019 года стало известно, что Шаботова будет выступать за Украину. (Екатерина Беспалова)

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